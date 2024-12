Xbox Game Pass ha già 5 giochi confermati per gennaio 2025, in attesa degli annunci ufficiali

Come è ormai praticamente una tradizione da parte di Microsoft, a dicembre è stata fatta una singola comunicazione sulle novità del mese di Game Pass, dunque siamo ancora in attesa degli annunci ufficiali riguardanti gennaio 2025, ma ci sono intanto già 5 giochi confermati per il mese prossimo in arrivo sul servizio in abbonamento.

Le novità ovviamente non si esauriscono a questi 5 titoli: si tratta infatti di quei giochi che sono stati già confermati in precedenza come in arrivo su Game Pass, ma ne arriveranno sicuramente altri e probabilmente all'interno delle due ondate che solitamente caratterizzano le nuove introduzioni nei mesi standard del servizio.

L'annuncio ufficiale della prima mandata di giochi di gennaio 2025 su Game Pass potrebbe arrivare già la settimana prossima, anche se è più probabile per la settimana successiva, considerando che i primissimi titoli del mese sono stati comunicati insieme alle novità di dicembre.