Jet Set Radio sta per tornare: Sega si prepara al 25° anniversario nel 2025

Sega sembra voler puntare molto su Jet Set Radio nel 2025, considerando che il titolo è al centro della tradizionale intervista di fine e inizio nuovo anno pubblicata dalla testata giapponese 4Gamer, considerando peraltro che si tratta del 25° anniversario della serie.

Ryuta Ueda, in particolare, intervistato dalla rivista, ha riferito che per il 2025 si trova completamente coinvolto nello sviluppo del nuovo Jet Set Radio, nonostante sia diventato padre di recente e dunque trovi al momento un po' difficile riuscire a gestire adeguatamente il tempo fra gli impegni.

In ogni caso, ha riferito che sta facendo del suo meglio per "creare un gioco che porti con sé lo spirito degli originali", e ha riferito di puntare al prossimo futuro per nuove informazioni sul nuovo Jet Set Radio in sviluppo.