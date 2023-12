Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi, Sega svela immagini e dettagli

Lo stile sembra essere quello classico, ovvero un gioco di guida puramente arcade all'interno di un'ambientazione in stile open world, con la necessità di portare a termine delle missioni entro un tempo limite, portando i bizzarri figuri da un punto all'altro della San Francisco poligonale.

Crazi Taxi punta semplicemente a replicare l'esperienza originale in una versione modernizzata, ma non troppo.

Si tratta di una singola immagine per ogni titolo, ma che ci dice qualcosa di ognuno di questi, considerando che, oltre alle key art di riferimento, è possibile vedere qualche screenshot a corredo, oltre a vari dettagli che spiegano meglio i rifacimenti in questione.

Ricordiamo tutti molto bene il breve ma intenso intervento di Sega ai The Game Awards 2023, con l'annuncio di ben 5 giochi tutti insieme da parte della casa nipponica, intenzionata a riportare in scena Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi (e tanti altri): vediamo dunque alcune immagini e dettagli sui giochi in questione, ora.

Ritorni storici con remake vari

Golden Axe torna in 3D

Golden Axe è un remake totale, che applica il 3D alla struttura classica da picchiaduro a scorrimento arcade. In questo caso, i personaggi e le ambientazioni sono quelle classiche, così come le situazioni di gioco, ma l'aggiunta della terza dimensione la visuale in terza persona modificano alquanto l'esperienza generale.

Jet Set Radio riporta in auge la particolare estetica futuristica al gusto hip hop che ha reso celebre l'originale.

Anche in questo caso ci troviamo a dover guidare il movimento di ribellione giovanile contro lo stato di polizia che sovrasta la Tokyo del futuro, correndo con i pattini in giro per la metropoli e dipendendo murales in giro.

Shinobi è forse il remake più fedele, in termini di struttura e gameplay. Come l'originale, anche questo si presenta come un action a scorrimento, con struttura 2D classica ma una veste grafica nuova, che mantiene però le atmosfere da mitologia nipponica del capitolo classico. Armati della leggendaria spada Oborozuki, ci troviamo a dover combattere il male ancora una volta.

Infine, Streets of Rage: Revolution porta avanti la serie di picchiaduro a scorrimento ad ambientazione urbana che ha fatto la storia delle console Sega. Nei panni di un ex-ufficiale, ci troviamo a dover portare giustizia per le strade violente a suon di mazzate, in un rifacimento con nuova grafica ma gameplay tradizionale.

Sega ha annunciato Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi con un trailer ai The Game Awards 2023, promettendo anche altri ritorni storici nel prossimo futuro. Intanto, abbiamo saputo che alcuni autori degli originali sono direttamente coinvolti con questi remake.