Sega: i 5 nuovi giochi annunciati ai TGA 2023 coinvolgono gli autori degli originali

Ricordiamo che durante i The Game Awards 2023 Sega se n'è uscita con un trailer che ha presentato ben 5 nuovi giochi insieme , ovvero nuovi capitoli (o forse remake) di Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage, affermando peraltro che ce ne sono anche altri in sviluppo, non ancora annunciati.

In un'intervista pubblicata sul Washington Post, Shuji Utsumi di Sega of America ha spiegato che i 5 nuovi giochi che sono stati annunciati con un trailer durante i The Game Awards 2023 sono stati sviluppati in collaborazione con gli autori degli originali .

Un'immagine del nuovo Shinobi

In particolare, titoli peculiari come Jet Set Radio riceveranno una rielaborazione sotto la guida del team originale, in modo da riuscire a mantenere quella visione specifica che li hanno resi celebri.

"In concept di giochi come Jet Set Radio è molto avanzato", ha affermato Utsumi di Sega, "I creatori originali sono stati nuovamente coinvolti e ora è il tempo di farlo tornare in scena. È un ottimo momento perché gli utenti possono apprezzare concept di diverso tipo".

In base a quanto riferito dall'executive di Sega, l'idea è di sfruttare l'ampio catalogo di proprietà intellettuali per proporre anche idee nuove. Ci sono anche altri progetti in sviluppo e tra questi potrebbe esserci anche Virtua Fighter, anche se la questione non è ancora ufficiale.