Sega ha annunciato nuovi Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi

Sega ha voluto esagerare ai The Game Awards 2023, annunciando il prossimo arrivo di ben cinque giochi in un colpo solo: in un singolo trailer ha inserito infatti l'annuncio di nuovi Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi.

Sembra proprio che Sega sia particolarmente attiva nella rivitalizzazione del suo catalogo di proprietà intellettuali, nonostante questi titoli fossero rimasti praticamente fuori dai radar finora.

Si tratta di giochi che rappresentano la storia del medium e che hanno un seguito ancora notevole, dunque attendiamo di saperne di più.

Non ci sono ancora informazioni sui titoli in questione, ma il video ha mostrato qualche spiraglio su questi: sembra trattarsi di nuovi capitoli o remake, in base a quanto è possibile vedere.