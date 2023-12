Jurassic Park: Survival annunciato con un trailer ai The Game Awards

Durante i The Game Awards 2023 è stato annunciato Jurassic Park: Survival, un nuovo action-adventure singleplayer basato sulla celebre saga cinematografica in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per l'occasione abbiamo visto uno spettacolare trailer, che trovate nel player sottostante.

Stando alle prime informazioni ufficiali, in Jurassic Park: Survival torneremo a Isla Nublar per vivere una storia ambientata nei giorni successivi agli eventi narrati nel primo film della serie del 1993.

Vivremo il gioco in una prospettiva in prima persona vestendo i panni della dottoressa Maya Joshi, che non è riuscita ad evacuare dall'isola e ora si trova ad affrontare i mille pericoli che l'aspettano dietro ogni angolo, rappresentato da dei dinosauri famelici.

Sempre dal sito ufficiale apprendiamo che nel gioco potremo esplorare l'intera isola e visitare location iconiche del film. Lato gameplay invece, dovremo usare precauzione e astuzia per sopravvivere ai predatori che la popolano.