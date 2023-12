Black Myth Wukong: data d'uscita svelata con un incredibile trailer ai The Game Awards 2023

Black Myth Wukong ha una data d'uscita : 20 agosto 2024. L'annuncio è arrivato nel corso dei The Game Awards 2023 con un nuovo, spettacolare trailer di gameplay, che mostra la versione semidefinitiva del gioco.

Il trailer

Il filmato, oltre a ricordarci l'ispirazione di Black Myth Wukong (il romanzo cine Viaggio in occidente), ci mostra anche una serie di combattimenti davvero spettacolari, con il protagonista che deve affrontare alcune creature gigantesche.

Inoltre, chi temeva un downgrade dovrà ricredersi, perchè il gioco appare davvero eccellente dal punto di vista grafico, nonché dotato di grandi trovate visive. Insomma, ci troviamo sicuramente di fronte a un action da aspettare, considerando anche gli anni di sviluppo.

Fortunatamente non manca moltissimo per metterci le mani sopra. Da notare che il trailer è stato realizzato con scene catturate dalla versione PC, probabilmente per avere la massima qualità. Importante anche il fatto che il trailer pubblicato è leggermente diverso rispetto a quello visto ai TGA, perché gli sviluppatori hanno voluto tenere delle sorprese da mostrare a parte. Insomma, guardatelo, perché ne vale la pena.

Black Myth Wukong uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S.