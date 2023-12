Suicide Squad: Kill the Justice League, nuovo trailer ai The Game Awards 2023

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato mostrato ai The Game Awards 2023 con un nuovo trailer intitolato "No More Heroes", in cui vengono presentati in maniera più approfondita i componenti della Justice League.

Protagonista nei giorni scorsi di una closed alpha, Suicide Squad: Kill the Justice League ci metterà al comando di una squadra di criminali formata da Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark, con un compito molto preciso: eliminare la Justice League.