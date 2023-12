Ready or Not, la versione 1.0 ha ora una data di uscita: svelata ai The Game Awards

Nella notte dell'8 dicembre 2023 sono andati in onda i The Game Awards, lo show di Geoff Keighley. Durante lo spettacolo abbiamo avuto modo di vedere Ready or Not, la cui versione 1.0 è in arrivo il 13 dicembre 2023.

Il trailer ci mostra brevi sequenze cinematografiche, il cui unico scopo è confermarci che la versione completa del gioco è in arrivo a brevissimo.

Ready or Not viene descritto come un FPS con taglio strategico che si focalizza sulle imprese della SWAT. I giocatori devono rispondere problemi e affrontare nemici pericolosi che mettono a rischio la vita degli innocenti. I giocatori stavano attendendo da tempo l'arrivo della versione 1.0, che introdurrà tra le varie le seguenti novità: