Ready or Not per PC è scontato del 60% su Instant Gaming

Uno dei giochi tattici più immersivi degli ultimi anni è disponibile in versione digitale su Instant Gaming a 19,89€, contro i 50€ di listino: si tratta di uno sconto del 60%. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale è di 24,26€. Se siete appassionati di operazioni SWAT e volete un'esperienza realistica e tesa, Ready or Not è il titolo che fa per voi. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante qui sotto. In Ready or Not siete il comandante della squadra SWAT dell'LSPD e dovrete guidare i vostri agenti in missioni ad alto rischio, dalla liberazione di ostaggi alle retate in edifici infestati dal crimine. Il tutto ambientato a Los Sueños, una città sull'orlo del collasso sociale.