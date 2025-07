Xbox pubblicherà 2 giochi cross-platform non annunciati nel 2026, svela una produttrice

I dettagli condivisi dalla produttrice di Xbox

Brown segnala all'interno dell'area delle "Esperienze" di LinkedIn il proprio ruolo presso Xbox Game Studios Publishing, iniziato ad agosto 2022 e ancora attivo. Secondo quanto indicato, ha guidato "lo struttura di sviluppo di due giochi cross-platform non ancora annunciati e programmati per la pubblicazione nel 2026".

La pagina LinkedIn di iAsia Brown

Non ci sono purtroppo altri dettaglio e, considerando l'ampio parco di franchise di Microsoft e Xbox, è veramente difficile tentare di indovinare. Un paio di giorni fa si era parlato del fatto che State of Decay 3 e Gears of War E-Day sarebbero previsti per PlayStation 5, ma trattandosi di giochi annunciati è possibile che non si parli di questi.

D'altro canto, è possibile che il significato di "non annunciati" sia che Microsoft non ha ancora annunciato la loro natura multipiattaforma. In ogni caso, per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Xbox a questo riguardo.

Come sempre dobbiamo anche tenere in considerazione la remota possibilità che Brown abbia riportato su LinkedIn informazioni non corrette, così come ricordare che i piani cambiano in ogni momento e quindi i due giochi multipiattaforma potrebbero essere rimandati.

Non ci resta che attendere novità in merito. Facendo un salto dall'altro lato della barricata, pare che Sony voglia portare i giochi dei PlayStation Studios su più piattaforme, Nintendo Switch 2 e Xbox comprese.