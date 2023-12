Banishers: Ghosts of New Eden, un trailer cinematografico dai The Game Awards

Durante i The Game Awards 2023 abbiamo avuto modo di rivedere Banishers: Ghosts of New Eden grazie a un nuovo trailer cinematografico presentato da Don't Nod e Focus Entertainment, che potrete visionare nel player sottostante.

Il filmato è interamente incentrato sui protagonisti Red Mac Raith e Antea Duarte, una coppia di epuratori di spiriti, a cui è stato affidato il compito di rievocare una maledizione ostile e inquietante. Purtroppo le cose non vanno come previsto e una ferita fatale porterà alla morte di Antea, che suo malgrado non potendo ascendere al regno dei cieli torna da Red sotto forma di spirito.

Grazie a questo pretesto il giocatore viaggerà per la natura selvaggia e angosciante del Nord America in cerca di una soluzione per la condizione della donna, nel mentre potremo scegliere di aiutare gli spiriti dei defunti a trovare pace e serenità oppure se condannarli al vuoto eterno, il che non solo potrebbero influenzare il destino dei personaggi con cui interagiremo durante l'avventura, ma anche quello di Antea.

Vi ricordiamo che Banishers: Ghost of New Eden sarà disponibile a partire dal 13 febbraio 2024, su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su questo promettente action RPG realizzato da Don't Nod, lo studio dietro Life is Strange e Remember Me, vi suggeriamo di leggere il nostro provato.