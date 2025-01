Suicide Squad: Kill the Justice League termina con l'Episodio 8, ma potrete continuare a giocare online e offline

Gli sviluppatori di Rocksteady hanno confermato ufficialmente la fine del supporto post-lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League con nuovi contenuti. L'aggiornamento della Stagione 4 e l'Episodio 8 dunque rappresentano l'epilogo vero e proprio di questo progetto, che purtroppo non è stato in grado di venire incontro ai gusti e le aspettative dei giocatori.

Detto questo, gli sviluppatori hanno rassicurato i fan sul fatto che i server non chiuderanno i battenti. Bensì resteranno attivi per il gioco in multiplayer, perlomeno nel prossimo futuro. Inoltre, proprio con l'aggiornamento finale è stata aggiunta la modalità offline, il che significa che sarà possibile continuare a giocare, seppur non in multiplayer, anche quando un giorno verranno disattivate le funzionalità online.