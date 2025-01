NVIDIA ACE, cos’è e come funziona la tecnologia IA generativa per i personaggi dei videogiochi

In che modo funziona esattamente e come viene usato NVIDIA ACE all'atto pratico all'interno dei videogiochi? Scopriamolo.

Con l'evoluzione della tecnologia però il concetto di IA si è sempre più evoluto anche in campo videoludico e ora NVIDIA sta puntando a fare un nuovo passo in avanti con ACE, il suo insieme di tecnologie pensate per realizzare personaggi videoludici potenziati dall'IA generativa . NVIDIA ACE stesso non è in realtà una novità, visto che era stato svelato nel 2023, ma nelle prime fasi era pensato unicamente per generare personaggi in grado di avere delle conversazioni non predefinite con il videogiocatore, che poteva scrivere o pronunciare frasi a suo piacimento per far evolvere un dialogo. Ancora adesso vi sono videogiochi in sviluppo che la utilizzano in questo modo. Ora però NVIDIA ACE si sta espandendo per fare in modo che i personaggi siano in grado di percepire il mondo di gioco, definire piani d'azione e agire il più possibile in modo simile agli esseri umani.

Il concetto di IA ( Intelligenza Artificiale ) nei videogiochi non è una novità. I classici personaggi non giocanti hanno sempre avuto una "IA", un sistema creato a mano dagli sviluppatori per fare in modo che tale personaggio si comporti nel modo corretto, ad esempio seguendo il giocatore, capendo di dover interagire con certi elementi o combattendo con "intelligenza".

Infine, il personaggio di NVIDIA ACE deve essere in grado di ricordare precedenti percezioni, pensieri e azioni che siano rilevanti per il momento attuale così da migliorare le sue scelte, ma anche tenere traccia di obiettivi a lungo termine che nella situazione attuale potrebbero non essere prioritari ma che devono guidare le decisioni in senso più ampio.

Percepire e definire cosa è necessario fare in tempi rapidi è solo l'inizio. NVIDIA ACE deve poi agire in modo preciso e questo può avvenire nei seguenti modi:

La tecnologia IA per i personaggi di NVIDIA è in grado di agire con latenza minima e in base alle necessità del momento con tre diversi tipi di SLM a disposizione degli sviluppatori, con il più leggero che non richiede più di 1,5 GB di VRAM.

NVIDIA ACE deve poi essere in grado di percepire il mondo di gioco nella sua interezza in modo rapido, prendendo piccole decisioni. La compagnia afferma che, in base alle sue ricerche in ambito eSport, la maggior parte dei giocatori prende tra le 8 e le 13 microdecisioni al secondo , che possiamo definire dei "sotto-movimenti". Parliamo di cose come correggere leggermente la mira o iniziare a ridefinire la strategia d'azione.

Ancora più precisamente, i personaggi IA di NVIDIA ACE usano vari modelli generativi per essere in grado di percepire, pensare, ricordare, agire e renderizzare alcuni elementi visivi (come il labiale adattato in base alla frase generata). Vediamo ogni componente.

Bisogna prima di tutto capire che tramite un semplice codice creato da uno sviluppatore non sarà mai realmente possibile creare un personaggio che imiti appieno una persona. Gli esseri umani sono troppo complessi, agiscono troppo rapidamente e con reazioni troppo diverse: non si può creare "a mano" un personaggio non giocante credibile. L'IA invece promette di avvicinarsi un po' di più all'obiettivo, grazie ai modelli di linguaggio su larga scala (large language models, LLM) che usano "trilioni di frasi che descrivono in che modo gli esseri umani reagiscono al mondo".

Le prime domande da porci sono: cosa vuol dire che NVIDIA ACE crea dei personaggi IA? In che modo questi sono diversi da quelli che già troviamo nei videogiochi? Per rispondere dobbiamo prima fare un paio di veloci premesse.

NVIDIA ACE crea nuovi alleati per i videogiochi

La domanda ora è, in che modo sarà usato all'interno dei videogiochi? NVIDIA ACE metterà in campo dei personaggi IA già nel corso dell'anno, in vari titoli. Ad esempio, in PUBG: Battlegrounds saranno introdotti i CPC, ovvero i Co-Playable Character. Si tratta di alleati che sono in grado di comunicare con i giocatori umani usando il gergo specifico del videogioco, fornire suggerimenti strategici in tempo reale, trovare e condividere bottino, guidare veicoli e scontrarsi contro i giocatori umani.

In modo simile, in Naraka: Bladepoint vi saranno dei compagni di gioco IA in grado di lottare al nostro fianco, cercare gli oggetti di cui il giocatore ha bisogno, cambiare equipaggiamento, offrire suggerimenti sulle abilità da sbloccare e mettere in campo strategie finalizzate alla vittoria.

Nel caso di inZOI, il simil-The Sims di KRAFTON, NVIDIA ACE sarà usato per creare dei CPC detti Smart Zoi, ovvero personaggi in grado di agire in modo indipendente, seguendo obiettivi, reagendo all'ambiente e agli eventi con una maggiore profondità, in base alle proprie caratteristiche: ad esempio un personaggio caritatevole può vedere una persona bisognosa e decidere di aiutarla comprando ciò di cui ha bisogno.

Questa tipologie di personaggi IA sono, dal nostro punto di vista, le più interessanti e potenzialmente una rivoluzione rispetto al vecchio modello disponibile. Lo abbiamo detto all'inizio: non è possibile creare a mano personaggi IA enormemente complessi e le tecnologie di NVIDIA potrebbero donare ai videogiochi un nuovo tipo di Intelligenza Artificiale videoludica che renderà più credibili e profonde le interazioni.