Tencent e la famiglia Guillemot sembra stiano valutando una nuova impresa per rilanciare Ubisoft

Tutto in attesa di Assassin's Creed Shadows?

Come già riferito in maniera ufficiale da Ubisoft il 9 gennaio, la società sta valutando al momento "varie opzioni per aumentare il valore" e ha nominato dei consulenti per esaminare e perseguire varie possibili soluzioni strategiche.

I protagonisti di Assassin's Creed Shadows

Tra queste ci potrebbe essere la vendita di Ubisoft, sebbene tale decisione non sia stata ancora presa in maniera esplicita.

Tra le possibili soluzioni c'è dunque anche la costituzione di questa nuova venture che sarebbe controllata ancora dalla famiglia Guillemot, ma con una forte introduzione di Tencent all'interno del management.

Come riportato nei giorni scorsi, i due attori principali nella questione stanno probabilmente aspettando l'uscita di Assassin's Creed Shadows per determinare il destino della società e renderlo noto al pubblico.

Tra le altre possibilità di salvare l'azienda c'è dunque anche la vendita, e anche in questo caso Tencent potrebbe essere identificata come potenziale acquirente, sebbene questa soluzione sembra sia ancora poco percorribile, considerando anche l'opposizione di Guillemot.

Al momento, Tencent e la famiglia Guillemot detengono il 25,4% delle azioni di Ubisoft e il 29,6% dei diritti di voto all'interno della compagnia.