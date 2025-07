Per Ubisoft, le microtransazioni rendono i giochi più divertenti

Quando pensate alle vostre migliori esperienze videoludiche , cosa vi viene subito in mente? Delle microtransazioni, probabilmente, almeno stando a quanto ha spiegato Ubisoft nel suo recente rapporto finanziario, in cui è stato affermato dai vertici della compagnia che la monetizzazione "all'interno dei giochi premium rende l'esperienza del giocatore più divertente" . Quindi non si parla solo di microtransazioni, ma di microtransazioni all'interno di giochi che sono stati pagati a prezzo pieno.

Ai giocatori piace pagare

Secondo Ubisoft, la monetizzazione è spesso facoltativa, ma ai giocatori piace pagare per "personalizzare i propri avatar o progredire più rapidamente".

Spendere altri soldi nei giochi premium è ciò che rende felici i videogiocatori

In effetti Ubisoft non ha tutti i torti, visto il successo delle microtransazioni e visto come lo stesso ha cambiato il panorama videoludico mondiale degli ultimi anni. Nondimeno, va detto che i giocatori che spendono in microtransazioni spesso sono una minoranza rispetto al totale degli utenti dei giochi.

Ciò non toglie che abbiano successo, chiaro, ma ci sarebbe molto da discutere su questa forma di piacere di cui parla l'editore degli Assassin's Creed.

Nel rapporto finanziario, l'azienda continua il discorso affermando che "con la forte crescita del suo business digitale negli ultimi anni, Ubisoft è riuscita a trasformare con successo il suo modello economico." Ubisoft ha anche "istituito un gruppo di lavoro dedicato alla monetizzazione e ai rischi associati", con l'obiettivo di ottenere "una migliore comprensione delle problematiche legate alla monetizzazione, in particolare identificando le pratiche che potrebbero essere percepite come manipolative o non trasparenti." Detto questo, "A causa della complessità, sensibilità e natura strategica di questo argomento, il Gruppo ha deciso di non fornire ulteriori dettagli sulle linee guida, pratiche e raccomandazioni sopra menzionate."