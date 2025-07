Ubisoft ha confermato che un nuovo Ghost Recon in prima persona è in sviluppo

Durante l'incontro, Yves Guillemot ha portato il successo di Rainbow Six Siege come esempio dell'esperienza dell'azienda nei giochi "live service" .

Ubisoft ha confermato in una riunione con gli azionisti di essere al lavoro su un nuovo gioco di Ghost Recon in prima persona . Non ha svelato dettagli in merito, come svelato dal report di Stephen Totilo su Game File. Stando a quanto scritto, Yves Guillemot ha confermato lo sviluppo del nuovo Ghost Recon.

Le parole di Yves Guillemot

Yves ha dichiarato: "il nostro obiettivo è anche quello di fare grandi progressi nel mercato in crescita, in generale, continuando a migliorare le esperienze attuali che offriamo e capitalizzando sui lanci imminenti, come The Division e Ghost Recon."

Yves Guillemot

Poco dopo, il CFO di Ubisoft, Frederick Duguet, ha risposto a una domanda su come Ubisoft utilizzerà i soldi dell'investimento di Tencent, affermando che sarà "utilizzato per lo sviluppo futuro di altri importanti marchi. Quindi abbiamo... Ghost Recon è solo un esempio, per i nostri sparatutto in prima persona." Ha anche aggiunto: "E vogliamo anche potenziare i nostri giochi live", come The Crew e For Honor.

Lo sviluppo di un nuovo Ghost Recon era già stato vociferato in passato, ma ora c'è stata la conferma ufficiale della sua esistenza. Si tratta del progetto di Ubisoft con nome in codice Ovr, che dovrebbe essere ambientato durante una fittizia Guerra di Naiman e prendere ispirazione dalla serie Call of Duty: Modern Warfare. La testata Insider Gaming ha visto dei filmati del gioco, che appare simile a Ready or Not. Il nuovo Ghost Recon dovrebbe entrare nella fase alpha entro la fine di quest'anno.