Il nuovo Ghost Recon procede bene in Ubisoft: fase alpha vicina e un possibile periodo di uscita da un leak

Secondo il leak, il programma prevede l'ingresso nella fase di alpha interna nell' autunno 2025 , all'interno di una roadmap che non è stata resa nota al pubblico, specialmente in seguito ai vari ritardi in cui sono incappati i progetti maggiori di Ubisoft.

Il progetto è identificato all'interno di Ubisoft con il nome in codice "Ovr" , ma ovviamente la questione è tenuta ancora sotto la massima segretezza, visto che il gioco non è stato nemmeno annunciato in via ufficiale dalla compagnia.

In base a quanto riferito da Insider-Gaming, sembra che il nuovo gioco della serie Ghost Recon stia progredendo bene presso Ubisoft, con il titolo che dovrebbe entrare in fase di alpha interna nei prossimi mesi, nel corso del 2025.

Annuncio all'Ubisoft Forward 2026?

Il nuovo Ghost Recon potrebbe avere il periodo di uscita previsto nel 2026, considerando che le fonti del leak indicano che il passaggio dall'alpha interna alla pubblicazione finale potrebbe richiedere circa 12 mesi.

Un'immagine di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline

Se tutto va come previsto, quindi, il prossimo capitolo di Ghost Recon potrebbe essere lanciato nell'autunno del 2026, un anno dopo il suo ingresso nella fase di alpha.

In un report di marzo 2024, sempre Insider-Gaming (verosimilmente a partire dalle medesime fonti) aveva riportato in che il prossimo gioco principale di Ghost Recon avrebbe avuto un approccio più da simulazione militare, con una prospettiva in prima persona e un focus su una fittizia "guerra di Naiman".

Il sito in questione sostiene di aver avuto modo di visionare un filmato di questo gioco, senza però poterlo divulgare: mostra un gioco in qualche modo simile alla serie Call of Duty: Modern Warfare o qualcosa di vicino allo sparatutto tattico Ready or Not.

Non è ancora chiaro quando Ubisoft svelerà ufficialmente il gioco, ma fonti interne ritengono che la compagnia abbia intenzione di tenerlo ancora nascosto per i prossimi 12 mesi, per poi mostrarlo nel 2026 con un massiccio evento Ubisoft Forward.