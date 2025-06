Indika e Neva sono fra i vincitori dei Games for Change Awards 2025

Indika e Neva sono nella lista dei vincitori dei Games for Change Awards 2025: il primo ha portato a casa il premio come gioco dell'anno e miglior narrativa, il secondo si è imposto per quanto concerne il gameplay.

La cerimonia di assegnazione dei premi, che si è svolta presso la Parsons School of Design della New School di New York, nell'ambito del Games for Change Festival, ha espresso una sintesi sulla base di oltre ottocento candidature provenienti da cinquantacinque paesi.

"Questi vincitori rappresentano un momento di svolta per i giochi a impatto sociale, mostrando l'incredibile ampiezza di esperienze umane che i videogiochi possono affrontare: dalla salute mentale e accessibilità, all'azione ambientale e alla resilienza personale", ha dichiarato Susanna Pollack, presidente di Games for Change.

"Stiamo assistendo a creatori che si spingono i limiti del possibile su ogni piattaforma e con ogni mezzo, usando tecnologie all'avanguardia, storytelling innovativo e design attento per affrontare sfide profondamente personali raggiungendo pubblici globali."

"Con candidature provenienti da sei continenti, è chiaro che il futuro del gaming a impatto è globale, diversificato e profondamente umano."