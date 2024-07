50.000 dollari dei ricavi di Indika andranno ai bambini dell'ospedale Ohmatdyt di Kyiv, bombardato dai russi

Il messaggio di 11 bit Studios

"Proviamo un profondo dolore per il continuare dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il recente mostruoso attacco all'ospedale pediatrico di Kyiv perpetrato dalle forze militari russe, ci ha davvero sconvolti." Esordisce il messaggio con l'annuncio, per poi proseguire: "Altre parole sarebbero solo scatole vuote senza un gesto concreto - in precedenza avevamo dichiarato che un parte dei ricavi di 11 bit studios generati da Indika sarebbero stati donati ai bambini colpiti dalla guerra in Ucraina e crediamo che sia arrivato il momento di agire. Per questo abbiamo deciso di donare 50.000 dollari alla Liberty Ukraine Foundation per supportare i bambini ucraini in terapia all'ospedale pediatrico Ohmatdyt di Kyiv.

La guerra devasta tutto ciò che incontra ed è più crudele con i più innocenti: i bambini. Lasciate che il nostro messaggio risuoni con tutti, giocatori e sviluppatori uniti, e facciamo tutto ciò che possiamo."

Da notare che Odd Meter è formato da russi scappati dalla loro terra perché contrari alle azioni decise da Putin. Se fossero rimasti è probabile che molti di loro sarebbero finiti in prigione con l'accusa di disfattismo. Se volete saperne di più su Indika, leggete la nostra recensione.