Star Wars Outlaws presenta i Sindacati con un nuovo video diario

IGN ha pubblicato un video diario dedicato ai Sindacati di Star Wars Outlaws, le fazioni criminali con cui avremo a che fare in diversi modi durante la campagna del gioco Ubisoft, in cui vestiremo i panni di Kay Vess.

La protagonista dell'avventura è infatti una giovane furfante determinata a farsi un nome tra i fuorilegge più famosi della galassia, e proprio per questo dovrà stringere rapporti con i Sindacati (fra cui quello controllato dall'iconico Jabba the Hutt) e portare a termine per loro incarichi sempre più complessi e pericolosi.

Certo, in realtà proprio una di queste missioni segnerà l'inizio delle disavventure di Kay, che avendo preso sottogamba un determinato impegno si troverà con una taglia sulla testa, a doversi guardare le spalle dall'attacco di eventuali cacciatori.