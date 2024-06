Star Wars Outlaws: le impressioni sulla prima demo del gioco

Mentre su Disney+ la saga sta esplorando un territorio inedito con i personaggi e le epoche di Acolyte e dell'Alta Repubblica, Star Wars Outlaws riporta invece in luoghi e tempi più familiari. Il periodo è quello della trilogia originale si tempi de L'impero colpisce ancora, ma questo non vuol dire che mancheranno le novità, tra personaggi, razze e pianeti. Durante i giorni della Summer Game Fest di Los Angeles, Ubisoft ha permesso a giornalisti e creator di provare una demo di Star Wars Outlaws divisa in tre piccole parti e che hanno dato un assaggio di quello che ci aspetta nell'avventura di Kay Vess e del suo compagno Nix.

L'universo di Star Wars ha visto fiorire negli anni un gran numero di videogiochi, da action a strategici, storie di Jedi e piloti di caccia. Il Potere della Forza ci ha messo dalla prospettiva del lato oscuro, Knights of the Old Republic ci ha fatto pesare le conseguenze di bene e male, ma raramente queste produzioni hanno esplorato a fondo la parte più sordida e immorale dell'universo creato nel 1977 da George Lucas . Contrabbandieri e cacciatori di taglie ne abbiamo visti a più non posso, ma cos'è davvero una "canaglia", cosa vuol dire collaborare con la criminalità organizzata e vivere nei luoghi più loschi è qualcosa che non è stato approfondito. Ed è proprio quello che ha reso Star Wars Outlaws interessante fin dall'annuncio: la promessa di un gioco di Star Wars da una prospettiva differente dal solito, capace di affrontare timeline familiare ma attraverso una lente diversa.

Come in altri giochi d'azione di Star Wars, il blaster non ha un limite di munizioni, ma bisogna stare attenti a non surriscaldarlo, mentre l'arma può tornare utile anche al di fuori degli scontri a fuoco: alcuni dispositivi e interruttori richiederanno di essere alimentati attraverso dei colpi a ioni, sebbene gli enigmi ambientali non si siano mai fatti particolarmente sfidanti nel corso della demo.

Nello spazio

A differenza di altri giochi di Star Wars in cui il viaggio da un pianeta all'altro avviene in maniera automatica, in Outlaws sarà possibile pilotare direttamente la Trailblazer per consegnare carichi di contrabbando, sfuggire ad attacchi di pirati e inseguimenti da parte dei caccia imperiali. L'incontro con un gruppo di navi TIE dell'Impero è stata l'occasione per provare questo tipo di situazioni: la nave di Kay è ben armata e, pur non avendo l'agilità di un X-Wing, è in grado di eseguire accelerazioni e veloci manovre per mettersi in coda ai nemici.

La Trailblazer è la nave che Kay userà per spostarsi tra i vari pianeti di Star Wars Outlaws

L'impressione tuttavia è che il team di sviluppo abbia cercato il giusto equilibrio per non rendere i controlli della Trailblazer troppo scattanti: pilotare il "pezzo di ferraglia" di Kay dev'essere sì divertente, ma senza far dimenticare la sensazione di essere continuamente braccati. I combattimenti spaziali di Star Wars Outlaws ricordano vagamente quelli di Battlefront, con un sistema molto semplificato e accessibile, ma tutto sommato coinvolgente, soprattutto quando ci si trova a volare in mezzo a detriti di navi distrutte e asteroidi. Quando poi si è riusciti a eliminare tutte le navi ostili, si può decidere se esplorare i dintorni in cerca di risorse da raccogliere, oppure se dirigersi a tutta velocità verso uno dei pianeti.