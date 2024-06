Prince of Persia The Lost Crown: update gratis Divine Trials disponibile e DLC "Mask of Darkness" in arrivo

In occasione del 35° anniversario della serie, Prince of Persia ha ricevuto un trattamento speciale nel corso dell'Ubisoft Forward di questa sera, con varie novità legate a diversi capitoli, ma in particolare a Prince of Persia The Lost Crown, di cui sono state annunciate ben due espansioni.

La prima è un update di dimensioni minori, disponibile gratuitamente da oggi, intitolato Divine Trials e contenente una serie di sfide aggiuntive per l'action platform con elementi metroidvania che è decisamente piaciuto, a giudicare dalla reazione vista tra critica e pubblico.

Come dimostra il video, Divine Trials introduce delle sfide specificamente dedicate al combattimento, con nuovi nemici da abbattere anche dei boss rivisitati e modificati in modo da offrire degli scontri più impegnativi rispetto a quanto visto in precedenza.