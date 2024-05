Prince of Persia The Lost Crown il nuovo aggiornamento gratuito introduce la modalità boss rush

Fatta un po' di pratica, sarà la volta della sfida " Boss Rush ", che chiederà nondimeno di provare a sconfiggere tutti gli otto boss principali uno di fila all'altro, cambiando amuleti equipaggiati e potenziamenti Athra tra ogni combattimento, e tenendo d'occhio salute e le pozioni. Insomma, i veterani del gioco saranno davvero soddisfatti di poter tornare a giocare a Prince of Persia: The Lost Crown con le nuove sfide proposte, anche perché completamente gratuite.

Questo secondo aggiornamento si chiama " Boss Attack " ed, nemmeno a dirlo, incentrato sul riutilizzo dei boss in nuove modalità di gioco, che fanno rivivere alcuni momenti iconici passati sul Monte Qaf "con due nuove sfide Boss di Artaban in The Haven e due nuovi costumi per Sargon".

L'editore francese Ubisoft ha annunciato la disponibilità del secondo aggiornamento gratuito per Prince of Persia: The Lost Crown , acclamato ritorno della serie creata da Jordan Mechner, che ha saputo dire la sua anche diventando un metroidvania.

Nuove sfide in arrivo per il protagonsita del gioco

Ma non finisce qui, perché l'aggiornamento include anche il leggendario costume del Principe di Persia del 2008, sbloccabile come una delle ricompense per il completamento della modalità Boss Rush. Sono inoltre stati introdotti dei nuovi modi per spostarsi rapidamente sulla mappa utilizzando gli alberi wak-wak.

Come già detto, non dovete sborsare nulla per scaricarlo. Basta possedere Prince of Persia: The Lost Crown e sarà scaricato in automatico. Ubisoft di suo ha già pianificato altri aggiornamenti in arrivo nell'immediato futuro.

Per il resto vi ricordiamo che Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e PC Windows tramite Epic Games Store e Ubisoft Store.