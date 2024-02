Prince of Persia The Lost Crown, nuovi contenuti in arrivo, gli sviluppatori ringraziano

Ubisoft Montpellier ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti per Prince of Persia The Lost Crown , tramite un post su X in cui Mounir Radi, il game director, ha per prima cosa voluto ringraziare i giocatori. Purtroppo non ha svelato i dati di vendita, che sarebbero stati interessanti da conoscere.

Novità in arrivo

Prince of Persia The Lost Crown è da giocare

Radi ha dichiarato che l'amore dimostrato verso il team di sviluppo ha significato tanto e quindi è stato particolarmente contento di poter annunciare che nei prossimi mesi ci saranno novità, che includono aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti e nuove modalità.

Il primo aggiornamento è previsto a breve. La data di pubblicazione non è stata annunciata, così come non sono state annunciate le novità che introdurrà. Radi consiglia nel frattempo di allenarsi con Artaban e di finire il gioco in modalità Immortal, perché le abilità ottenute diventeranno utili. Supponiamo quindi che arriverà qualcosa che aumenterà la difficoltà generale, magari una modalità Nuovo gioco+.

Intanto che aspettiamo vi ricordiamo che Prince of Persia The Lost Crown è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e Amazon Luna.