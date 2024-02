GeForce Now: 1800 titoli nel catalogo, undici nuovi questa settimana

NVIDIA ha annunciato che attualmente il catalogo di GeForce Now conta più di 1.800 titoli, con altri undici che saranno aggiunti questa settimana. In particolare arriveranno alcuni giochi di Bandai Namco e Nightingale di Inflexion Games, con tanto di augurio speciale per il compleanno del servizio:

Jarrett Lee, head of publishing di Inflexion Games: "Buon quarto compleanno, GeForce NOW!", aggiungendo, "la facilità di accesso alla piattaforma e le prestazioni elevate costituiscono una combinazione vincente per i giocatori e siamo molto entusiasti di vedere come si evolverà il cloud gaming".