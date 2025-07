Trump voleva smantellare NVIDIA ma ora ha cambiato idea: “Lavoro straordinario”

Il presidente Donald Trump ha rivelato di aver valutato la possibilità di smantellare NVIDIA per favorire la concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale. La notizia arriva da Bloomberg, ma Trump ne avrebbe parlato in un summit sull'IA. Pare infatti che il presidente volesse inizialmente dare del filo da torcere a NVIDIA, per poi cambiare idea elogiando il CEO, nonché ammettendo la complessità di una manovra simile.

Le dichiarazioni Trump aveva intenzione di incentivare la concorrenza nel settore IA mettendo in difficoltà NVIDIA. Tuttavia, si è poi reso conto di quanto fosse difficile, dato che NVIDIA sta praticamente dominando il settore. Ha quindi poi elogiato l'azienda e il CEO, Jensen Huang, parlando di un "lavoro straordinario". "Ho detto: 'Sentite, la smantelleremo'", per poi confidare che alcuni assistenti lo hanno messo in guardia sulla complessità di questa manovra e che probabilmente non sarebbero bastati anni per riuscirci. "Ho pensato che avremmo potuto spezzarli un po', fargli fare un po' di concorrenza, e ho scoperto che non è facile in questo settore". Stargate in stallo: l'ambizioso piano IA di Trump si scontra con le tensioni tra i partner Il CEO di NVIDIA era presente in platea. Trump ne ha approfittato per complimentarsi, riconoscendo il suo ruolo di leadership e gli investimenti effettuati negli Stati Uniti. "Che lavoro straordinario hai fatto", ha detto.