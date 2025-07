AppleCare One: spendereste 20 dollari al mese per stare tranquilli anche se avete più dispositivi?

Apple amplia la propria offerta di servizi annunciando AppleCare One, un nuovo piano in abbonamento che consente di proteggere più dispositivi contemporaneamente . Il nuovo piano rappresenta un'evoluzione rispetto ai tradizionali AppleCare+ individuali. Con AppleCare One, si hanno le stesse garanzie previste nei programmi precedenti, inclusa la copertura della batteria, riparazioni illimitate in caso di danni accidentali e assistenza prioritaria disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

AppleCare One: come funziona

Una delle novità più rilevanti introdotte dal piano AppleCare One è la possibilità di includere prodotti acquistati fino a quattro anni prima, ampliando significativamente la finestra temporale rispetto ai classici 60 giorni concessi per l'attivazione di AppleCare+ dopo l'acquisto. Tuttavia, l'inclusione di dispositivi più datati è subordinata a specifiche condizioni: Apple richiede che siano in buono stato e può eseguire controlli diagnostici prima di autorizzarne l'inserimento nel piano. Un'eccezione riguarda le cuffie, che potranno essere aggiunte solo se acquistate da meno di un anno.

Infografica sulle differenze tra AppleCare+ e AppleCare One

AppleCare One estende anche la copertura contro furto e smarrimento per i dispositivi mobili, come iPhone, iPad e Apple Watch. Questa protezione era già disponibile con AppleCare+ per alcuni prodotti, ma viene ora integrata direttamente nel nuovo piano se uno dei dispositivi coperti rientra tra quelli idonei. In particolare, iPad e Apple Watch possono usufruire di questa copertura al pari degli iPhone, a condizione che siano inclusi nel piano AppleCare One.

La sottoscrizione può essere attivata direttamente dai dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad o Mac, oppure recandosi fisicamente in un Apple Store. L'azienda ha comunicato che il servizio sarà operativo a partire dal 24 luglio, inizialmente negli Stati Uniti, con una possibile estensione ad altri mercati nei mesi successivi. Il prezzo mensile è di 19,99 dollari, per tre dispositivi. È inoltre possibile aggiungere ulteriori dispositivi al costo di 5,99 dollari ciascuno al mese.

L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio in cui Apple continua a rafforzare la propria presenza nel settore dei servizi digitali. AppleCare One si affianca ad altri abbonamenti già attivi, come Apple One, che raggruppa in un unico piano servizi come iCloud, Apple Music, Apple TV+ e Apple Arcade. L'espansione dell'offerta a pagamento ha contribuito in modo significativo alle performance aziendali, con i ricavi da servizi che hanno raggiunto un nuovo record nello scorso trimestre.

Voi che cosa ne pensate di questo nuovo piano? Attivereste l'abbonamento a questa cifra? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto gli ultimi rumor dicono che iPhone Fold non vi sorprenderà per le dimensioni del display.