Snapdragon 8 Elite Gen 2: Qualcomm mantiene Samsung nel piano di produzione a 2nm

La strategia a doppia fornitura di Qualcomm non è ancora finita. Secondo nuovi rumor, il colosso dei chip continuerà a collaborare con Samsung per la produzione di una versione del suo atteso Snapdragon 8 Elite Gen 2, nonostante le voci di una rottura tra le due aziende all'inizio del mese . Il modello in questione sarebbe prodotto con il processo produttivo GAA (Gate-All-Around) a 2nm di Samsung, ancora in fase di ottimizzazione.

Se confermata, questa mossa permetterebbe a Qualcomm di mantenere una leva strategica sulle forniture , e allo stesso tempo ridurre i costi quando la domanda per i chip top di gamma crescerà con l'arrivo di nuovi dispositivi.

L'aggiornamento arriva dal noto leaker Digital Chat Station, che su Weibo ha smentito le precedenti indiscrezioni secondo cui Qualcomm avrebbe interrotto ogni rapporto con Samsung per questo progetto . Al contrario, la versione del chip siglata "SM8850s" (nome in codice "Kaanapali S") risulterebbe ancora attiva. Il dettaglio più interessante? Secondo le fonti, il chip prodotto da Samsung potrebbe avere costi di produzione inferiori rispetto a quello realizzato da TSMC.

Il processo a 2nm GAA di Samsung punta a recuperare terreno su TSMC

Il 2nm GAA rappresenta il tentativo più ambizioso di Samsung per colmare il gap che la separa da TSMC nel settore dei semiconduttori avanzati. Secondo indiscrezioni, l'azienda sudcoreana sta lavorando per migliorare in modo progressivo resa, prestazioni ed efficienza energetica della sua nuova architettura, rendendola sempre più competitiva.

Il post fatto dal leaker Digital Chat Station

L'eventuale successo della produzione del nuovo Snapdragon con questo nodo potrebbe aprire la strada a partnership più stabili in futuro, anche alla luce di prezzi potenzialmente più vantaggiosi per i clienti come Qualcomm e MediaTek.

Il leaker cinese sostiene che né il nuovo Snapdragon né il Dimensity 9500 subiranno aumenti significativi rispetto ai rispettivi predecessori. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che entrambi saranno ancora prodotti principalmente con il nodo 3nm di TSMC, sebbene in versione ottimizzata (N3E).