Samsung Galaxy S26 potrebbe montare il chip Snapdragon 8 Elite 2, tramonta l'ipotesi Exynos

Mancano ancora diversi mesi al debutto della nuova serie top di gamma di Samsung Galaxy S26 , che comprenderà il modello standard, Samsung Galaxy S26 Edge (in base alle vendite del modello precedente) e Samsung Galaxy S26 Ultra . Nel frattempo, un nuovo rumor suggerirebbe l' adozione del chip Snapdragon 8 Elite 2 per la nuova serie di smartphone , contrariamente a quanto discusso negli ultimi mesi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S26: sì a Snapdragon 8 Elite 2?

Da ormai mesi cominciano a susseguirsi indiscrezioni e rumor in merito al probabile chip che verrà adottato dalla nuova serie top di gamma Samsung Galaxy S26. Se infatti i primi rumor suggerivano la possibile adozione del chip proprietario Exynos 2600, l'ago della bilancia si sarebbe recentemente spostato a favore del nuovo chip di Qualcomm, Snapdragon 8 Elite 2, il cui debutto sul mercato è previsto per il mese di ottobre.

Samsung Galaxy S26 (immagine indicativa)

Secondo un recente report dell'informatore Digital Chat Station sulla piattaforma social Weibo e contrariamente ai primi rumor, infatti, la stessa Qualcomm avrebbe deciso di non aumentare il costo di Snapdragon 8 Elite 2, risultando così economicamente sostenibile per la produzione su larga scala della nuova serie Samsung Galaxy S26. Tra le novità attese dalla nuova lineup ricordiamo anche la possibile introduzione di un inedito sensore Sony per la fotocamera di Samsung Galaxy S26 Ultra, il modello top di gamma della serie.