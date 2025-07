Samsung Galaxy S26 Ultra porterà diverse novità al display e all'autonomia, secondo alcuni leak

Tutti gli occhi dei tech-entusiast sono puntati sicuramente sui nuovi modelli di smartphone pieghevoli di Samsung, rispettivamente Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold 7 (di cui trovate il nostro provato ), la cui uscita è attesa per fine luglio. Nel frattempo, però, già emergono le prime indiscrezioni in merito a Samsung Galaxy S26 Ultra , il modello top di gamma della prossima serie di riferimento della compagnia sudcoreana, che potrebbe portare con sè cambiamenti decisamente interessanti dal punto di vista delle specifiche tecniche: analizziamole insieme nel dettaglio.

Le possibili novità di Samsung Galaxy S26 Ultra

Il nuovo leak riportato recentemente da IceUniverse sul social network X suggerirebbe l'adozione della nuova tecnologia CoE OLED per il display, che potrebbe passare dai 6,86 pollici di diagonale di Samsung Galaxy S25 Ultra a 6,89 pollici. Nella fattispecie, l'utilizzo della tecnologia CoE OLED porterebbe con sè un significativo passo in avanti in termini di luminosità e contrasto del display, grazie alla presenza del filtro colore all'interno dello strato elettroluminescente. Miglioramenti attesi anche per l'efficienza energetica del display, che si tradurrà dunque in una miglior autonomia per il dispositivo.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Nessun cambiamento previsto apparentemente per la larghezza del nuovo modello di smartphone, che dovrebbe mantenersi sui 77,6 millimetri, sugggerendo dunque cornici più sottili rispetto al modello precedente, che potrebbero raggiungere i 1,15 millimetri.