Contraband sembra ancora vivo: Avalanche continua ad assumere per il progetto

In effetti, a ben vedere oltre a Perfect Dark e Everwild , Microsoft aveva riferito di aver cancellato alcuni progetti in sviluppo " non ancora annunciati ", dunque una classificazione nella quale non rientrerebbe Contraband, almeno per il momento.

Dopo i vari licenziamenti in Xbox Game Studios e soprattutto le cancellazioni di progetti esterni, Contraband era tra i maggiori indiziati tra i titoli a rischio, ma sembra che non sia questo il caso, considerando che i lavori presso Avalanche sembrano continuare.

Nonostante non se ne senta parlare da anni, praticamente da dopo il suo annuncio, Contraband sembra sia ancora vivo , considerando che Avalanche pare stia assumendo personale per lavorare al progetto, sebbene ovviamente l'informazione sia un'indicazione ancora piuttosto vaga.

Uno sviluppo decisamente lungo

Come rilevato da Tech4Gamers, Avalanche sta cercando, in particolare, un Product Lead for Live, ovvero un responsabile degli elementi live service per il gioco, specificando proprio il titolo Contraband come progetto su cui inserire la figura in questione.

Sembra che l'annuncio di lavoro sia stato inserito circa una settimana fa, dimostrando dunque che l'attività intorno al progetto esiste ancora e che il gioco potrebbe essere ancora in sviluppo.

Certo, il fatto che il team stia ancora cercando personale dimostra come Contraband sia protagonista di una genesi decisamente lunga e complessa, considerando che il suo annuncio risale al 2021 e del gioco vero e proprio non abbiamo visto praticamente nulla al di là di un teaser trailer in computer grafica.

C'è anche da dire che un responsabile delle operazioni Live potrebbe comunque essere inserito in organico in una fase di sviluppo avanzato, dovendo occuparsi soprattutto del supporto a lungo termine post-lancio, dunque questo annuncio può rientrare tranquillamente tra le buone notizie, in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.

In effetti, Avalanche aveva dato segnali di vita sul progetto già lo scorso aprile.