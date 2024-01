Contraband: dettagli da un leaker sull'esclusiva Xbox di Avalanche Studios

A quanto pare, Contraband supporta il multiplayer a 8 giocatori in modalità cooperativa, oltre a varie altre tipologie di gioco. Ha un'ambientazione particolare, ispirata agli anni 70, come abbiamo avuto modo di capire anche vedendo il primo trailer ufficiale all'E3 2021 .

Secondo quanto riferito durante il podcast, il leaker in questione conosce qualcuno che ha avuto modo di giocare a Contraband per un periodo di test di circa 2 settimane, il quale ha riferito di "alimentare l'hype per questo gioco, perché è fantastico".

Potrebbe essere arrivato il momento di Contraband

In effetti, da allora non abbiamo visto praticamente nient'altro su questo interessante gioco, dunque i tempi potrebbero essere maturi per una presentazione: secondo il leaker in questione, questa dovrebbe avvenire nel corso del 2024, anche se non ci sono indicazioni più precise al riguardo.



Il gameplay includerebbe inseguimenti spettacolari tra veicoli, ma il gioco non sarebbe tutto incentrato su questi e non riguarda solo il guidare, ma dovrebbe comprendere anche diverse meccaniche di gioco in un gameplay composito.

Contraband ricorderebbe serie come Hazzard, o giochi come Battlefield Hardline, Driver e PayDay sotto alcuni aspetti, creando un misto tra le caratteristiche di questi. Attualmente si troverebbe in una fase tra alpha e beta, con un periodo d'uscita che non è ancora noto o definito.