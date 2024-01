Tekken 8: il video d'apertura è spettacolare, e annuncia il primo DLC

Tekken 8 è ormai in arrivo ed è giunto il tempo del video d'apertura, che mostra la sequenza iniziale del gioco nel più classico stile della serie, con una serie di sequenze che introducono il roster di combattenti e brevemente il loro background, oltre a preannunciare il primo personaggio aggiuntivo in DLC.

È praticamente una tradizione per la serie: fin dai primi capitoli, Tekken si è affidato a spettacolari scene d'intermezzo per caratterizzare al meglio il sempre più ampio cast di personaggi, e anche in questo caso non delude le aspettative, mettendo in scena un'introduzione corale veramente d'effetto.

Viene peraltro anche introdotto il primo DLC.

Dopo l'introduzione dedicata ai combattenti presenti nel roster iniziale, che comprendono vari personaggi ormai storici per la serie, verso la fine del video è possibile vedere anche la sorpresa in arrivo nel post-lancio, la fase iniziale di quello che si preannuncia un supporto di lunga durata.