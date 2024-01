Tekken 8: un gameplay trailer con protagonista Alisa e le sue stramberie

Man mano che ci avviciniamo al lancio di Tekken 8, Bandai Namco sta pubblicando nuovi gameplay trailer dedicati ai vari lottatori del roster del picchiaduro. Questa volta è il turno di Alisa Bosconovitch, l'aggraziato quanto strambo androide da combattimento dai capelli rosa e la testa staccabile.

Apparsa per la prima volta in Tekken 6 del 2007, si tratta ormai di una presenza fissa del cast del picchiaduro di Bandai Namco. Come possiamo vedere nel filmato il suo stile di combattimento include rapidi spostamenti usando le sue ali per planare e attacchi con seghe elettriche. In particolare possiamo vederla concludere lo scontro contro Jack-8 staccandosi la testa e calciandola contro l'avversario con un tiro di potenza degno di Holly & Benji.