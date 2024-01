Sand Land: un teaser trailer per l'anime dall'autore di Dragon Ball in arrivo su Disney+

Non solo l'adattamento videoludico, presto sarà disponibile nei nostri lidi anche la serie anime di Sand Land, l'opera realizzata da Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball e Dr. Slump. La conferma è arrivata tramite un teaser trailer pubblicato da Bandai Namco, che potrete vedere qui sotto, che ricorda che Sand Land: The Series sarà disponibile su Hulu (in Italia probabilmente direttamente nel catalogo di Disney+) durante il corso della primavera 2024.

L'annuncio tra l'altro dista giusto poche ore da quello della data di uscita e delle edizioni disponibili al lancio del videogioco di Sand Land, edito sempre da Bandai Namco, su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.