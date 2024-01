Steam: stimati i ricavi dei dieci giochi che hanno venduto di più nel 2023

Steam ha già svelato i suoi numeri del 2023 , ma come sempre non ha indicato i ricavi fatti dai singoli giochi. A rimediare ci ha pensato la compagnia di analisi di mercato Video Game Insights, che ha stilato la classifica dei dieci giochi che hanno prodotto più ricavi nel corso dell'anno, stimandone anche i ricavi complessivi.

Non stupisce di trovare in prima posizione Baldur's Gate 3, con l'enorme cifra di 657 milioni di dollari. Seguono Hogwarts Legacy con 341 milioni di dollari e Starfield con 235 milioni di dollari. In quarta posizione troviamo Resident Evil 4 con 159 milioni di dollari (naturalmente si parla del remake), quindi Sons of the Forest con 116 milioni di dollari, Armored Core VI Fires of Rubicon con 87 milioni di dollari, EA Sports FC 24 con 81 milioni di dolalri, Star Wars Jedi: Survivors con 68 milioni di dollari, Lethal Company con 52 milioni di dollari (grande risultato, considerando le dimensioni ridottissime del team di sviluppo) e Cities: Skylines II con 50 milioni di dollari.

Interessante il risultato di Starfield, che pare essere andato molto bene nonostante la presenza sul Game Pass e nonostante le critiche ricevute. Evidentemente Bethesda ha una sua base utenti molto forte su PC, che ci tiene ad avere i suoi titoli.