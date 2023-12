Tekken 8: la demo ora è disponibile anche su PC e Xbox Series X|S

Questa versione di prova include i primi capitoli della modalità Storia "Il Risveglio dell'Oscurità", il Capitolo 1 dell'Arcade Quest e delle versioni ridotte di Super Battaglia Fantasma, la Galleria e del Versus Mode in cui sarà possibile sfidare avversari controllati dall'IA o da un altro giocatore con il multiplayer locale.

La demo gratuita di Tekken 8 ora è disponibile anche su Xbox Series X|S e PC , dando modo dunque ad ancor più giocatori di provare in anticipo il nuovo picchiaduro di Bandai Namco.

Dove scaricare la demo di Tekken

Se siete interessati potrete scaricare la demo di Tekken 8 dallo store Xbox di Microsoft a questo indirizzo per Xbox Series X|S e dalla pagina ufficiale del gioco su Steam per la versione PC. Su PS5, invece, la demo è già disponibile dalla scorsa settimana, se ancora non l'avete scaricata potrete farlo da qui.

Vi ricordiamo che Tekken 8 sarà disponibile nei negozi a partire dal 26 gennaio 2024. In questi giorni abbiamo visto dei nuovi trailer dedicati a Shaheen e della storia che ci prepara all'arrivo del nuovo picchiaduro.