Marvel's Spider-Man: un gioco multiplayer sarebbe stato cancellato, per un noto giornalista

Stando alle fonti di Jason Schreier, tra i progetti in lavorazione presso Insomniac Games c'era anche un gioco appartenente all'universo di Marvel's Spider-Man incentrato sul multiplayer, che tuttavia sarebbe stato cancellato molto tempo fa.

In un articolo pubblicato su Bloomberg, Schreier ha fatto il punto sul grave furto di dati subito da Insomniac Games, grazie al quale sono stati trafugati, i dati personali dei dipendenti e filmati di gameplay di una build acerba di Marvel's Wolverine, che successivamente sono state condivise in rete. Tra le informazioni trapelate ci sono anche dettagli su strategie, considerazioni e piani futuri dello studio e del reparto PlayStation, come ad esempio le preoccupazioni di Sony riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard.

Tuttavia, Schreier consiglia giustamente di prendere con le pinze le informazioni circolate in rete, in quanto alcune di esse provengono da documentazione datata e in alcuni casi non più attendibile. A dimostrazione di ciò, ha affermato che le informazioni relative a dei pitch per un gioco multiplayer di Marvel's Spider-Man sono fondamentalmente obsolete, in quanto stando alle sue fonti il titolo in questione è stato cancellato "molto tempo fa".

"Per i fan e gli osservatori, alcune delle informazioni che stanno circolando su vendite e budget hanno offerto un raro sguardo su un'industria opaca", afferma Schreier. "Ma molti dei documenti che sono stati diffusi online grazie alla fuga di notizie erano vecchi e potrebbero non essere più accurati, come ad esempio le proposte per un gioco multiplayer di Spider-Man che in realtà è stato cancellato molto tempo fa, secondo persone che hanno familiarità con i piani dell'azienda."