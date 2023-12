Rebel Moon Parte 1 spacca critica e pubblico: agli spettatori piace, ai recensori no

Rebel Moon Parte 1 Figlia del Fuoco è ora disponibile su Netflix. Si tratta della nuova opera fantascientifica scritta e diretta da Zack Snyder, che proseguirà con una seconda parte il 19 aprile 2024. In attesa di vedere il seguito, però, la critica internazionale e il pubblico hanno iniziato a dire la propria, mettendo in mostra punti di vista completamente diversi.

Come segnalato ad esempio da Paul Tassi di Forbes, Rebel Moon Parte 1 Figlia del Fuoco ha ottenuto un 23% su Rotten Tomatoes, con però un 72% di reazioni positive da parte del pubblico.

Ricordiamo che Rotten Tomatoes non calcola i voti, ma divide i giudizi in positivi e negativi. Se dovessimo ragionare in numeri, un 2/10 o un 5/10 sono considerati identici, così come un 7/10 e un 10/10 sono considerati pari. Va comunque detto che possiamo vedere, per le testate che assegnano un voto, qual è il numero scelto e non mancano gli 1.5/5 e i 2/5.

I "Top Critic", ovvero le voci che dovrebbero essere più credibili, hanno alcune reazioni positive, come quella di Barry Hertz di Globe and Mail che afferma: "Una spazzatura inimitabilmente guardabile, il tipo di nulla lucido che non ha importanza a meno che non lo si voglia davvero."

Lyvie Scott di Inverse afferma invece che "Rebel Moon è un crogiolo di miti moderni, che seleziona alcune delle nostre leggende più riconoscibili per creare una storia maestosa, sexy e ferocemente divertente."