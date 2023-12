PlayStation VS Xbox, davvero l'acquisizione di Activision può cambiare tutto?

L'acquisizione di Activision può davvero cambiare gli equilibri fra PlayStation e Xbox? A quanto pare Sony è convinta di sì, e i documenti emersi a causa del grave leak che ha colpito Insomniac Games confermano come la strenua opposizione esercitata dalla casa giapponese fosse dovuta appunto a questi timori.

Sony teme Microsoft, dunque, ma è davvero possibile che la fusione appena finalizzata garantisca alla casa di Redmond vantaggi tali da rovesciare una situazione che, stando alle parole dello stesso Phil Spencer, sembrava ormai irrecuperabile?

Ne abbiamo parlato spesso: grazie al fatto di essere arrivata sul mercato con un anno di anticipo, a un prezzo accessibile, a una line-up eccellente e a un hardware su cui era facile sviluppare, Xbox 360 era riuscita a costruire un margine sostanziale rispetto a PS3.

Questo, per assurdo, nonostante le ben note problematiche tecniche (vi ricordate il red ring of death, sì?) che affliggevano una percentuale fra il 23% e addirittura il 54% delle console vendute, e che sono costate miliardi di dollari a Microsoft in assistenza tecnica a domicilio.

Dopodiché qualcosa è cambiato, Xbox ha smesso di investire sul proprio futuro lato software mentre Sony ha fatto l'esatto contrario, sfornando proprietà intellettuali di grandissimo valore che hanno consentito a PlayStation 3 di effettuare il clamoroso sorpasso verso la fine del suo ciclo vitale.

L'impegno della casa giapponese non ha ovviamente smesso di dare i propri frutti nella generazione di PS4, anzi a quel punto la macchina dei PlayStation Studios era ormai ben oliata e perfettamente funzionante. Inoltre la console al lancio costava meno di Xbox One, affossata da una serie di strategie assolutamente fallimentari pensate da Don Mattrick.