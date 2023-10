Microsoft e Activision, la lista dei franchise che ora appartengono a Xbox è lunga

Nel commentare l'avvenuta acquisizione di Activision da parte di Microsoft, Geoff Keighley ha pubblicato la lista dei franchise che ora appartengono a Xbox: un elenco non soltanto lungo, ma anche pieno di nomi sorprendenti.

Crash Bandicoot

Spyro the Dragon

Guitar Hero

Hexen

King's Quest

Space Quest

Quest for Glory

Tenchu

Pitfall

Tony Hawk's Pro Skater

Zork

Call of Duty

Candy Crush

Starcraft

Warcraft

Diablo

Gabriel Knight

Overwatch

Hearthstone

Phantasmagoria

The Lost Vikings

True Crime

Interstate 76

Skylanders

Prototype

Blackthorne

Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist

Di fianco a proprietà intellettuali assolutamente celebri come Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch e Candy Crush, troviamo infatti brand che potrebbero essere protagonisti di un sostanziale rilancio, come i classici Crash Bandicoot, Spyro the Dragon e Guitar Hero, di cui è stato suggerito un ritorno.