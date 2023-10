Guitar Hero: il CEO di Activision suggerisce il ritorno della serie dopo l'acquisizione di Microsoft

Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard, avrebbe suggerito il ritorno della serie Guitar Hero, ormai in stasi dal 2015, con un nuovo gioco dopo l'acquisizione della compagnia da parte di Microsoft.

Stando a quanto riportato da Windows Central, Kotick ha tenuto un meeting con i dipendenti di Activision Blizzard in cui ha discusso lo stato della compagnia a pochi giorni dall'ormai praticamente certa acquisizione da parte di Microsoft e di come gli investimenti della compagnia di Redmond nel settore tecnologico potrebbe aiutare lo sviluppo di nuovi giochi.

"Gran parte di ciò che ho visto in Microsoft è la ricerca", ha dichiarato Kotick. "E si occupano di sviluppo in aree straordinarie. Quindi, potendo attingere alle loro capacità di intelligenza artificiale e di machine learning, all'analisi dei dati, ai nuovi modi di pensare alla grafica, vedo un potenziale illimitato per quello che facciamo".

Successivamente, lasciando intendere lo sviluppo di un nuovo gioco della serie musicale, ha aggiunto : "Il ritorno di Guitar Hero e di altre cose non sarebbe possibile senza diversi tipi di risorse. E quindi, sapete, le infinite possibilità per il futuro sono incredibilmente eccitanti".