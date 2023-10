EA Sports FC 24 + 10€ di credito per il PS Store: lo sconto per PS4 e PS5 dell'Offerta Amazon Prime

La Festa delle Offerte Prime prosegue e in questo 11 ottobre 2023 rimane una sola giornata per sfruttare gli sconti unici proposti da Amazon Italia. Le promozioni sono veramente molte e tra i prodotti più interessanti troviamo EA Sports FC 24 con 10€ di crediti per il PS Store (che equivalgono a 1050 FC Points), sia per PS5 che per PS4. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più recente è del 10%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 77.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

EA Sports FC 24 è il più recente capitolo della saga precedentemente nota come FIFA di Electronic Arts. L'offerta include 10€ di credito per il PS Store che ovviamente potete spendere come volete, non per forza per acquistare FC Points per Ultimate Team.