Roblox disponibile su PS4 e PS5 con un trailer di lancio ufficiale

Roblox è ora disponibile su PS4 e PS5, in quest'ultimo caso senza una versione nativa ma in retrocompatibilità, e non poteva mancare un trailer di lancio a sottolineare questo importante debutto.

Parliamo infatti di una piattaforma che esattamente un anno fa faceva registrare incassi pari a 7 milioni di dollari al giorno, e che gode di una straordinaria popolarità, in particolare fra gli utenti più giovani.