Steam Next Fest: le 15 demo da provare assolutamente

Questo evento offre l'opportunità di provare per un'intera settimana alcune demo dei giochi in arrivo nei prossimi mesi su PC. Si tratta di un'occasione perfetta per testare quei prodotti che si desidera comprare e scoprire tanti altri titoli che potreste aggiungere alla lista dei desideri. Ecco quindi i giochi più interessanti da provare in questo Steam Next Fest di ottobre 2023 .

Siamo giunti a ottobre e, per quanto faccia ancora caldo, si sta avvicinando il momento di riporre costumi e infradito nell'armadio, lasciando spazio ai maglioncini e ai calzini. Nonostante il cambio di stagione, per i giocatori PC c'è un evento imperdibile che va oltre la temperatura all'esterno delle proprie stanze: lo Steam Next Fest .

Se state cercando un gioco che mescola le meccaniche soulslike con quelle di un metroidvania, The Last Faith di Kumi Souls Games potrebbe fare al caso vostro. Quest'opera completamente in pixel art vi immergerà in un mondo oscuro popolato da mostri e creature, dove dovrete combattere utilizzando un ampio arsenale di armi bianche, a lunga gittata e incantesimi arcani.

Nel gioco sviluppato da Croteam e pubblicato da Devolver Digital , vi troverete in un mondo in cui l'umanità si è estinta, ma il suo retaggio è ancora vivo e permea l'ambiente e la cultura del luogo, nonostante la popolazione sia composta solo da robot. Ogni enigma vi condurrà alla scoperta delle civiltà passate e le vostre scelte determineranno il corso degli eventi.

The Talos Principle 2 è già disponibile all'acquisto su Steam da una settimana, e potete leggere qui le nostre impressioni preliminari . Se siete ancora indecisi sull'acquisto, grazie allo Steam Next Fest avrete anche l'opportunità di provare una parte del gioco e immergervi negli enigmi in prima persona di questo attesissimo sequel.

Terminator: Dark Fate – Defiance

Terminator: Dark Fate - Defiance è disponibile per questa settimana in versione demo su Steam

Il gioco di Slitherine Ltd. non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è previsto per ora entro la fine del 2023. Tuttavia, durante lo Steam Next Fest, potrete provare la demo di Terminator: Dark Fate - Defiance, un RTS ambientato in un futuro distopico nel quale l'umanità e i robot sono in guerra. Esattamente quello reso famoso grazie alla saga di film con Arnold Schwarzenegger.

In Terminator: Dark Fate - Defiance dovrete prendere il comando delle vostre truppe e condurle in guerra per contrastare i piani del progetto Legion, che mira a distruggere tutta la popolazione umana. Una missione che sembra disperata, come potete leggere nella nostra anteprima di Terminator: Dark Fate - Defiance.

Nel gioco completo avrete l'opportunità di unirvi a una delle tre fazioni, Fondatori, Resistenza e Legion, per combattere in modalità multiplayer strategica, cercando di salvare l'umanità o di annientarla definitivamente.

Qui potete trovare la demo.