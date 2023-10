PS5: anche con il modello 'Slim' si potrà espandere la memoria con SSD M.2

La conferma è arrivata piuttosto tramite un portavoce della compagnia alla redazione di IGN che ha chiarito che al riguardo " non ci sono cambiamenti con il nuovo modello ", ovvero sarà possibile rimuovere il pannello posteriore della console per installare manualmente un'unità SSD M.2 aggiuntiva.

In molti magari davano questo dettaglio come scontato, considerando che il nuovo modello preserverà tutte le caratteristiche principali del suo predecessore, tuttavia non era stato specificato nel PlayStation Blog o nella altrimenti esaustiva scheda tecnica pubblicata da Sony .

PS5 "Slim" avrà più memoria interna

Ricordiamo che la nuova PS5 potrà vantare un 1TB di memoria interna, contro gli 825 GB del modello di lancio. Con maggiore spazio a disposizione la possibilità di aggiungere un SSD M.2 è sicuramente meno rilevante, ma si tratta in ogni caso di un'opzione in più e rappresenta sicuramente una buona notizia per chi ha già una console con memoria espansa e intende passare al nuovo modello "Slim".

La nuova PS5 sarà disponibile nei negozi durante il mese di novembre 2023 in USA e successivamente arriverà nel resto del mondo al prezzo di 549,99 euro per la versione standard e di 449,99 euro per quella senza lettore.

La console da molti è stata rinominata "Slim" in quanto potrà vantare dimensioni inferiori del 30% e sarà più leggera del 18 - 24% rispetto al modello di lancio. Non si tratta dell'unica novità: chi possiede il modello Digital infatti potrà montare un lettore blu-ray estraibile, venduto separatamente al prezzo di 119,90 euro.

Una nota negativa è invece rappresentata dalla base per usare la console in verticale, che sarà venduta separatamente al prezzo di 29,99 euro. Quella orizzantale invece è già inclusa nella confezione sia per il modello standard che Digital.