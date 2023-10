PS5: le schede tecniche ufficiali dei nuovi modelli 'slim', con le differenze di dimensioni

Come vi abbiamo già annunciato, Sony Interactive Entertainment ha presentato al mondo il nuovo modello di PS5. Si tratta di un modello "slim" (termine non usato ufficialmente, però) di dimensioni minori e una nuova gestione della scocca esterna che permette di montare in un secondo momento un lettore blu-ray sopra un modello Digital. Esattamente, però, quali sono le caratteristiche tecniche di questo nuovo modello di PS5?

Vediamo subito in modo ordinato le schede tecniche ufficiali condivise da Sony per i nuovi modelli PlayStation 5 standard e PlayStation 5 Digital. Per prezzo della console e delle componenti, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.