Elgato Stream Deck MK2 bianco in sconto per le offerte Amazon Prime

Continuano le promozioni della Festa delle Offerte Prime e questo vuol dire che ci sono tantissimi sconti pronti per voi su Amazon Italia. Uno dei prodotti da prendere al volo è lo Stream Deck MK.2 di Elgato nella colorazione bianca. Il prezzo in offerta è il migliore di sempre. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 139,99€ e lo sconto permette di acquistarlo a 129,99€. Il prezzo però sale spesso a 169,99€, di fatto rendendo quello delle Offerte Amazon Prime ottimo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Elgato Stream Deck MK.2 nella sua colorazione bianca offre tutte le feature che hanno reso questo dispositivo essenziale per streamer e non: 15 tasti LED personalizzabili, compatibilità con plugin di ogni genere e personalizzazione massima.