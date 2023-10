Rocket League: il commercio fra giocatori verrà rimosso a dicembre

Il team Psyonix ha annunciato che il commercio tra giocatori all'interno di Rocket League verrà rimosso a dicembre, per rientrare all'interno delle nuove linee guida imposte da Epic Games per quanto riguarda l'acquisto di elementi cosmetici nei giochi.

Come riferito sul sito ufficiale, la compravendita tra giocatori verrà dunque eliminata il 5 dicembre 2023 alle ore 16:00 PST, ovvero alla mezzanotte tra il 5 e il 6 dicembre 2023 dalle nostre parti, dando dunque tempo di organizzarsi in questi mesi in vista della chiusura di questa sezione.

Psyonix spiega di aver preso questa decisione per allinearsi all'approccio generale di Epic Games per quanto riguarda gli elementi cosmetici nei giochi e le politiche riguardanti gli shop degli oggetti e la possibilità di commerciare e trasferire questi elementi.